J Balvin y Christian Nodal hacen las paces tras su polémica discusión

Después de la polémica discusión que se dio en redes sociales entre J Balvin y Christian Nodal luego de que el cantante de regional se molestara con el reguetonero por una comparación de sus looks, los famosos lograron hacer las paces.

Tras el lanzamiento de 'Girasoles', canción que hizo Nodal para arremeter en contra del colombiano, el sinaloense le ofreció disculpas al colombiano, mostrando su arrepentimiento por haberlo llamado "una persona inmadura".

"Me arrepentí y me arrepiento, (pero) ya no hay manera de parar nada, va a salir (la canción), pero quiero decirles algo, ¿okay? No hay que ser mierd*as nunca en la vida porque estas cosas que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho", sentenció frente a sus fans en el último concierto que ofreció en Morelia.

Más tarde, Christian reafirmó sus palabras en sus historias de Instagram, en donde también explicó que J Balvin y él ya habían arreglado el problema, sin embargo, el tema sí fue lanzado, por lo que tuvo que recalcar que ya no era dedicado para el colombiano.

"¿Les pido un favor? Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierd* que no me permite superarme como ser humano. No es para Balvin, solo era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo, pero él y yo ya lo arreglamos", agregó.

Ante esto, el intérprete de 'Colores' aceptó sus palabras y además hizo un llamado a la paz en sus redes sociales. J Balvin también aseguró que quiere dar un buen ejemplo y no estar "regando oscuridad" en la sociedad.

"No soy nadie para juzgarlo. Está pasando por un mal momento. yo hice mis chistes sin mala intención. Entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar a quien. No soy dueño de la verdad ni nunca lo seré", manifestó en su Instagram.

Finalmente, J Balvin aplaudió que Christian Nodal se acercara a él para hablar y por ello se sumó a las "disculpas públicas".

"El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago, un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada, no mintió en esa conversación. Ya quedó todo", concluyó.