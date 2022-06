Se entrega a Policía conductor que huyó tras arrollar y matar a persona

(NOTICIAS YA).- Un accidente vial se tornó mortal el pasado fin de semana en Englewood.

Un joven de 20 años que conducía un automóvil de manera inadecuada provocó un choque poco después de las 8:30 a.m. del sábado 4 de junio y luego se dio a la fuga.

El percance sucedió alrededor de la cuadra 4400 de Broadway. Los oficiales aseguraron que el auto viajaba a alta velocidad hacia el sur de la vialidad cuando impactó a un peatón, quien perdió la vida.

Luego, el conductor chocó el vehículo contra un edificio de ladrillos ubicado en el número 4455 de Broadway sur.

De acuerdo con el informe policial, la fuerte colisión ocasionó que el vehículo volcara y quedara sobre su toldo.

De su interior fueron rescatadas dos mujeres, quienes fueron trasladadas al hospital con heridas de gravedad, mientras que el conductor, Edwin Solano, fue visto mientras huía del lugar.

Al día siguiente, el hombre se entregó a las autoridades, que ya habían emitido la orden de arresto.

Solano enfrenta los siguientes cargos: no permanecer en la escena, no dar información y/o ayuda después de un accidente con muerte, así como no dar información y/o ayuda después de un accidente con lesiones corporales graves.