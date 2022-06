VIDEO: Katya Echazarreta llega al espacio y dedica su logro a México

(NOTICIAS YA).- Katya Echazarreta llegó al espacio este fin de semana en un cohete construido por Blue Origen, de Jeff Bezos, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en lograr esta travesía.

Por medio de Twitter, la joven nacida en México y estadounidense por naturalización compartió parte de la espectacular experiencia que la llevó a convertirse oficialmente en una astronauta.

Katya estudió en el San Diego City College y la misma institución compartió con orgullo detalles del vuelo, en el que destacan también participó otro exalumno.

El cohete suborbital de 18 metros de altura despegó de las instalaciones de Blue Origin en el oeste de Texas a las 9:26 a.m. ET, y llevó a un grupo de seis personas a más de 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, detalla CNN.

.@katvoltage’s mission is to provide representation for women and minorities in #STEM fields. Her seat is sponsored by @SpaceHumanity, whose mission is to expand access to space. After #NS21, she will become the first Mexican-born woman and the youngest American to fly to space. pic.twitter.com/CkTTOSordo

— Blue Origin (@blueorigin) June 4, 2022