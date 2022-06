83% de los estadounidenses describen como pobre su economía

(NOTICIAS YA).- En una encuesta publicada por Wall Street Journal, se puede notar que el 83% de los estadounidenses describen el estado de su economía como pobre; dejando en duda las acciones que está tomando Joe Biden para mejorar el aspecto económico de los Estados Unidos.

Otros datos presentados fueron los siguientes:

Un gran gasto que han tenido los estadounidenses en estos último tiempos, es el visto en las gasolineras, con precios en promedio nacional de $4.919, de acuerdo a AAA (Asociación Americana de Automoviles), dentro de las razones de estos aumentos está el alto costo del petróleo crudo.

A pesar de que estos datos puedan mostrar la preocupación del pueblo de los EE. UU. el presidente Biden continúa optimista con la posición económica de su gobierno.

The fact is America is in a stronger economic position today than just about any other country in the world.

Independent experts have even projected that the U.S. economy could grow faster than China’s economy this year.

That hasn’t happened since 1976.

— President Biden (@POTUS) June 7, 2022