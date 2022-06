Advierten sobre drástico aumento en las temperaturas en la región fronteriza

(NOTICIAS YA).- Estamos justo a dos semanas de que de inicio el verano de manera oficial y el aumento en la temperatura de la región fronteriza ya se comienza a sentir, incluso esta semana tendremos la primera oleada de calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ​de San Diego, se ha emitido una “Vigilancia de Calor Excesivo” para los desiertos de la región, la cual estará activa desde el jueves hasta el domingo.

Se trata de “la primera ola de calor significativa del verano con temperaturas generalizadas de tres dígitos en estas áreas, que alcanzarán los 117 grados en los desiertos bajos el sábado”, detalla la agencia.

Las temperaturas extremas golpearán las ciudades de Indio, Palm Springs, Cathedral City, Palm Desert, condado de Palm Desert, La Quinta, Coachella, Borrego Springs, Banning y Desert Hot Springs.

An ⚠️ Excessive Heat Watch ⚠️ has been issued for the deserts, valid Thursday through Sunday. This is the first significant heat wave of the summer with widespread triple digit temperatures in these areas, reaching as high as 117 degrees in the low deserts on Saturday. #CAwx pic.twitter.com/o61nsVHWyr

Las temperaturas podrían llegar hasta los 114 grados, considerándose condiciones “peligrosamente calurosas”, en los desiertos del condado de San Diego, Valle de Coachella y San Gorgonio.

Además, recomiendan estar atentos a las actualizaciones del clima, beber muchos líquidos, mantenerse alejados del sol y proteger especialmente a niños pequeños y mascotas.

¿Qué hay para las costas?

Aunque la principal advertencia es para los desiertos de la región, las costas también estarán bajo un incremento de las temperaturas, con un bajo riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional ​de San Diego destacó la presencia de un remolino costero durante la mañana de este martes, que hace difícil ver las playas despejadas pero también significa una tendencia al calentamiento del área.

You've probably heard of Heat Index, but have you heard of Heat Risk? It's an NWS 5 tier system that describes the risk heat poses to the general population and is based on several factors. The first graphic describes Heat Risk. The second is the Heat Risk forecast for Friday. pic.twitter.com/KQ7YLioi8C

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 6, 2022