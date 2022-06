Asegúrese de que su voto cuente este 28 de junio en Colorado

(NOTICIAS YA).- Esta semana comienzan a ser enviadas por correo las boletas para participar en las elecciones primarias de 2022, en las que se votará para designar a nuestros representantes en el Senado y la Cámara, así como gobernador y otras contiendas estatales y de los condados.

Con base en una guía publicada por la emisora local 9News, aquí le explicamos cómo asegurarse de que puede votar y de que su voz sea tomada en cuenta el próximo 28 de junio.

¡Regístrese para votar!

Revise si usted es de los más de 3 millones 792 mil 803 personas que ya están registradas para votar, ingresando al sitio web de la Secretaría de Estado aquí.

Si se registró para las elecciones pasadas pero no participó, usted estaría todavía registrado y elegible para participar, mientras que si recientemente solicitó o renovó una licencia de conducir, lo más probable es que haya sido registrado automáticamente. Para hacer uso de este sistema, denominado Automatic Voter Registration (Registro Automático de Votantes), solo es necesario que el o la electora presenten una identificación que demuestre la ciudadanía.

Otras maneras de registrarse son:

Ingresando a este sitio con una licencia de conducir válida de Colorado o cualquier identificación emitida por el estado a través del Departamento de Hacienda.

Presentándose en cualquier oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) al solicitar una licencia o actualizar información.

Presentándose en oficinas de asistencia pública como los programas financiados por el estado y que proveen servicios a personas con discapacidades

Acudiendo a las oficinas de reclutamiento de las Fuerzas Armadas o a cualquier oficina del gobierno local, estatal o federal que provea servicios de registro de votantes (incluso las no gubernamentales)

Acudiendo a centros de servicios para votantes y encuestas

El registro se puede realizar hasta el día de las elecciones (28 de junio), mientras que para recibir la boleta por correo, usted debe registrarse o actualizar su información a más tardar el 20 de junio. Luego de esa fecha, el registro puede seguir haciéndose en los centros de votación.

Conozca qué vendrá en la boleta

Este año en Colorado se vota por un representante en el Senado (actualmente es el senador Michael Bennet); los ocho legisladores de Colorado en la Cámara de Representantes; gobernador(a) del estado, secretario(a) de Estado, tesorero(a) del estado y fiscal general; varias contiendas en la Cámara y Senado estatales y oficinas del Condado.

Ahora… ¡vote!

Los votantes afiliados a un partido pueden emitir una boleta con los candidatos de este. Los no afiliados pueden elegir la boleta de qué partido quieren recibir por correo para la siguiente elección ingresando a govotecolorado.gov, aunque para recibir las boletas de todos los partidos que participan, se puede seleccionar esta opción (o simplemente no elegir una) al registrarse.

Si se presenta en un centro de votación, puede elegir la boleta que emitirá. Cabe destacar que si un votante no afiliado recibe boletas de varios partidos, solo puede enviar una de regreso. Si retorna más de una, estas serán rechazadas. 9News destaca que votar por un partido en las primarias no implica afiliarse a dicho partido, sino que el partido que elijan será de conocimiento público, aunque no sus votos en sí.

Entregue y rastree su boleta

Una vez que llene la papeleta con sus opciones elegidas, es necesario que la envíe de regreso por correo dentro del sobre proporcionado, o bien, la deje en los buzones o ubicaciones designadas para este fin. La mayoría de estos sitios están abiertos las 24 horas desde el lunes 6 de junio.

Las boletas deberán recibirse antes de las 7 p.m. el día de las elecciones para ser contadas. Se considerarán todas las boletas válidas enviadas por correo, las cuales deberán traer el sobre firmado y haber sido enviadas a más tardar el 20 de junio o entregadas en los sitios designados después.

Puede votar en persona, incluso si recibió boleta por correo, la cual deberá entonces regresar. Sin embargo, puede emitir su voto incluso sin retornar la boleta, pero solo una será tomada en cuenta, la que llegue primero.

La votación por adelantado comienza en el estado a partir del 20 de junio. La votación el día de las elecciones será posible de 7 de la mañana a 7 p.m., siempre y cuando se presente una identificación estatal o licencia de conducir de Colorado. Se garantiza que podría votar toda persona que esté formada en su centro de votación antes de las 7 p.m. del 28 de junio.

Una vez emitida la boleta, esta se puede rastrear en la sección "Track or cure your ballot” del sitio www.GoVoteColorado.gov.

Entérese del resultado

Los resultados comenzarán a anunciarse justo después de que cierren las urnas a las 7 p.m. del 28 de junio, y estarán disponibles en el sitio web electoral de cada condado, así como en el de la Secretaría de Estado.

Le recordamos que varios de los resultados podrían decidirse desde la noche de las elecciones, mientras que otros podrían hacerlo al cabo de varios días, particularmente en contiendas reñidas.