Todo lo que debes saber en el segundo día de la Cumbre de las Américas

(NOTICIAS YA).-Desde ayer se celebra en Estados Unidos la Cumbre de las Américas, sin embargo no es la primera ocasión que funge como anfitrión, luego de albergar el primer encuentro en Miami, Florida en 1994.

Desde aquel momento los jefes de Estado de países de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica han participado de este encuentro, además de ser acompañados o representados en ocasiones por otros funcionarios de alto rango, como son los ministros o secretarios de Relaciones Exteriores.

La sede para esta ocasión es la ciudad de Los Ángeles, la comunidad con mayor número de hispanos en la unión americana. Hasta el momento se han celebrado ocho cumbres ordinarias y dos extraordinarias, por lo que esta es la novena edición y llegará a su fin el próximo 10 de junio.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la ciudad tiene una gran diversidad de población, se hablan más de 220 idiomas y sus habitantes provienen de 140 países.

Cada cumbre cuenta con un lema en el que se postulan los temas que estarán en el centro de las conversaciones.

Según explica el Departamento de Estado, aborda las prioridades y preocupaciones que han compartido actores de todo el continente.

En este marco se mencionan explícitamente la pandemia del Covid-19 y las grietas o diferencias que ha dejado al descubierto a nivel socioeconómico, la crisis climática, las amenazas a la democracia y la falta de un acceso equitativo a las oportunidades.

Funcionarios estadounidenses informaron en repetidas ocasiones durante los últimos meses que los gobiernos autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serían invitados a la cumbre debido a su historial contra los derechos humanos.

En total son ocho los presidentes que no participarán del encuentro.

Ya que hubo cuatro presidentes que cancelaron su participación en solidaridad con los países no invitados a la cumbre, por lo que enviaron a un representante en su lugar.

Ante esto el presidente mexicano, aseguró que no entiende porque se puede excluir a algunos países.

"No se invita a todos a la Cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países... ¿Quién autoriza a una nación a excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No", comentó AMLO este martes durante su conferencia matutina.