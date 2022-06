16 años y 8 meses de cárcel para Naasón Joaquín, líder de la iglesia La Luz del Mundo

(NOTICIAS YA).-Este miércoles se llevó a cabo una audiencia para leer la sentencia de Naasón Joaquín, líder de la iglesia La Luz del Mundo, en la que además las víctimas tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por su agresor.

El pederasta confeso de 53 años se declaró culpable de tres de los delitos que se le imputaban apenas 72 horas antes de que se comenzara a revisar la evidencia de su caso, aún cuando durante tres años mantuvo su inocencia y afirmaba ser víctima de calumnias por parte de sus detractores y la prensa.

Su confesión ante el juez Ronald S. Coen, llegó antes de que el jurado pudiera analizar las imágenes de pornografía infantil que encontraron al interior de su telefono celular, un Iphone, además un video de un trío sexual con un menor y diversos mensajes de texto donde hacía referencia a drogar a sus doncellas para que fuesen más complacientes.

Los cargos en los que aceptó su culpabilidad son:

La confesión de estos tres delitos conlleva una pena de prisión de 200 meses.

La iglesia de La Luz del Mundo tiene presencia en más de 50 países y cuenta con miles de feligreses en todo el mundo.

Es el primer líder religioso de origen mexicano en ser llevado ante la ley por abuso sexual, anteriormente su padre Samuel Joaquín, un líder espiritual enfrentó acusaciones en México, sin embargo en aquel momento no prosperó su juicio y todo quedó en el olvido.

"¿Recuerdas cómo disfrutabas asfixiándome hasta que vomité? ¿Recuerdas cómo les ordenaste que me sujetaran para que no me resistiera? ¿Recuerdas haberme dicho que no pararías hasta que dejara de gritar? ¿Recuerdas cuando querías que te trajera a mi hermanita para que pudieras hacerlo? Te dije que solo tenía 14 años", exclamó con la voz entrecortada una de las víctimas.