Baleado cuando ponía una multa en Aurora

(NOTICIAS YA).- Un video de una cámara de seguridad captó el momento en el que un conductor de grúa fue amenazado por el dueño de un vehículo quien después le disparó mientras hacía su labor. Ahora este hombre está hospitalizado con un gran número de facturas médicas pendientes de pagar. La víctima, Michael Fuchs, indica que desde el 15 de marzo de 2022, su vida cambió radicalmente.

Fuchs trabaja como conductor de grúa para una compañía que es contratada por un complejo de apartamentos. El día del incidente, su jefe le pidió a Fuchs que fuera a etiquetar vehículos mal estacionados. La labor consistía en dejarles una calcomanía en en una ventana con un aviso de mover el automóvil en el transcurso de 72 horas. Después de etiquetar alrededor de 35 vehículos, nos comenta la víctima, el dueño de un vehículo lo encaró diciéndole que tenía 5 segundos para quitar la notificación.

Fuchs le explicó que no lo estaba multando, ni tampoco le iba a remolcar su carro. El agresor se fue. Fuchs se dio la vuelta y se dirigió a su grúa cuando el sujeto regresó pero ahora con un arma.

“El individuo se dirigió hacia mí y me disparó 12 veces, 3 balas me impactaron. El primer balazo me dio en el hueso del húmero, de mi brazo derecho. La segunda vez fue en mi columna, por poco llega a mi arteria principal, la yugular. El tercero, sucedió cuando ya estaba en el suelo, y entró por mi costado y me perforó el hígado”, indicó Michael Fuchs por una llamada de zoom, postrado en una cama de hospital.