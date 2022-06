Consulado de México abre solicitudes para becas de estudio 2022

Desde el primero de junio hasta el 15 de julio, el consulado de México tiene a la disposición una ventana de inscripción para solicitudes de becas.

Con el fin de apoyar a la comunidad a seguir sus estudios superiores tanto jóvenes universitarios como adultos.

IME Becas 2022 está disponible con un proceso muy sencillo, y está abierta a todos los mexicanos, méxico-americanos e hispanos en general.

todos aquellos que estén interesados podrán optar por recibir estos beneficios, y donde el próximo 10 de agosto se darán a conocer los que califiquen y reciban estas becas.

Los apoyos para los adultos son de hasta $500 y para los jóvenes universitarios es de hasta $2500

Uno de los pocos requisitos que se piden para poder recibir las becas es que residan en el estado de nevada y los estudiantes serán seleccionados en base a los criterios determinado por el comité local de IME Becas tomando además en consideración la necesidad económica, trayectoria académica y posible acceso a otras fuentes financieras

“La solicitud es muy sencillo de llenar son muy pocos los requisitos y los pueden entregar aquí en persona o los pueden enviar por correo electrónico” dijo Julián Escutia, Cónsul de México en Las Vegas

El consulado de México asegura que con la disponibilidad de fondos que tienen hasta el momento pueden beneficiar entre 20 a 25 personas incluso a más, por eso invitan a la población a poner su inscripción cuanto antes para así recibir esos beneficios

“Los invitamos a que revisen nuestra página de Internet por qué la solicitud es muy sencillas son muy pocos los requisitos que hay que aprobar y La becas están disponibles para todos ustedes ustedes” agregó Escutia

En el sitio web consulmex.sre.gob.mx podrá obtener todos los detalles de estas becas y de cómo realizar el sencillo proceso de solicitud, mismo que está dirigido a toda la comunidad hispana.

“La beca está abierta para cualquier persona tenga papeles o no tenga papeles de hecho queremos ayudarle a la gente que no tiene acceso a otras becas o sea es decir gente que a veces no tiene papeles” dijo el Consul

Se aclaró además que estas becas son solo de 1 ocasión pero son claves para apoyar a todos aquellos que necesiten una ayuda en esta etapa de su educación universitaria o de aprendizaje para alguna profesión. Ya que basados en las necesidades será el monto a recibir.

“a los estudiantes sobre todo educación de adultos muy poca gente los apoya y sabemos que hay gente que estudia inglés computación, contabilidad o en nuestras plazas comunitarias como alfabetización, secundaria estas personas casi nadie las apoya con becas así que los queremos ayudar” agrego tambien Julián

Cabe recordar que se necesita presentar documentación vigente por lo que es importante tener al día su pasaporte o cualquier identificación para poder hacer efectivo esta solicitud.

(NOTICIAS YA).-