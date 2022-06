El invierno será lo más retador para Ucrania, asegura Zelensky

(NOTICIAS YA).- En un comunicado hecho en la noche del martes por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comentó que la temporada invernal será la más difícil para los ucranianos como nación independiente.

Zelensky mencionó, “En la situación actual, debido a la agresión de Rusia, éste será efectivamente el invierno más difícil de todos los años de independencia”.

Ucrania no venderá carbón y gas de manera internacional con el fin de ahorrar recursos que puedan ser utilizados para las necesidades de los ciudadanos. Volodymyr mencionó que había discutido con funcionarios del gobierno y representantes de las grandes compañías energéticas del estado, la creación de una sede con el fin de prepararse para la próxima temporada de calefacción.

El gobernante ucraniano tiene previsto reparar las zonas que sufrieron los bombardeos de Rusia, entre los que se encuentran las centrales térmicas y eléctricas, agregando, “la ejecución de este programa en los próximos meses es una de las principales tareas del ministerio de Energía de Ucrania".

En declaraciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró que los objetivos e intenciones de Rusia en Ucrania están claros y sostuvo que Moscú no se encuentra deteniendo las exportaciones de grano desde Ucrania. Lavrov mencionó que no se encuentran a ellos como los culpables de generar un problema.

Dentro de los objetivos que tiene Rusia, de acuerdo a Lavrov, están la liberación del país de Ucrania de un régimen neonazi y mencionando, “nadie va a atacar a las personas de Ucrania” .

En respuesta ante las afirmaciones de Serguéi Lavrov, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko dijo en twitter, “las palabras de Lavrov están vacías”.

Lavrov’s words are empty. Ukraine has made its position on the sea ports clear: military equipment is required to protect the coastline and a navy mission to patrol the export routes in the Black Sea. Russia cannot be allowed to use grain corridors to attack southern Ukraine. pic.twitter.com/sWlNNrjTFj

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 8, 2022