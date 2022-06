Natanael Cano se lanzó contra Billboard Latin por no recibir nominación

Además de ser uno de los músicos más polémicos de la escena mexicana, Natanel Cano ha consagrado una carrera y se ha convertido en el exponente número uno de los corridos tumbados y fueron temas como 'Diamantes', 'Amor Tumbado' o 'Soy El Diablo' junto a Bad Bunny, los que le dieron todo su reconocimiento.

Si Natanael es conocido por algo, es por siempre expresar su opinión ante las cosas que vive y esto le ha traído problemas en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión el cantante se volvió tendencia en redes sociales, luego de que lanzara comentarios a través de su cuenta de Instagram a Billboard Latin, ya que la revista de música no lo consideró para recibir un premio en su próxima edición.

Fue en un posteo que el rapero mexicano le exigió a Billboard que le entregara el premio como Mejor Artista Mexicano, ya que posee una récord de escuchas junto al "Conejo Malo": "Espero mi premio por mejor artista mexicano y por ser el único, además de Bad Bunny, con dos álbumes en el top 50 de mi país", comentó.

La molestia de Cano lo llevó a expresarse mal de otros artistas y a hacer comentarios sobre su lugar en la industria: "Cuando quieran les tumbamos el jale a esos artistas nuevos. Buena vibra y todo pero me hacen enojar y es cuando les pego un estate quieto", señaló.

Por último, el sonorense compartió una fotografía de su rostro haciendo referencia al mal rato que estaba pasando por todo eso: "Por qué no toman en cuenta al único chamaquito que les enseñó como trabajar a toda esa gente. Impresionante, pero bueno, si no hablo yo nadie más habla por mí. Eso es lo más triste. Sin mi premio. No pienso llorar", dijo.

Esta no es la primera vez que Natanael es motivo de polémica. En el pasado, el creador del corrido tumbado insultó a Pepe Aguilar, luego de que este menospreciara el género musical en el que en ese momento estaba incursionando. Asimismo durante un concierto de la Banda MS en el que Cano fue invitado, la gente lo abucheó y el se molestó al grado de aventar el micrófono y hacer una señal con el dedo.