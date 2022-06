Ayuda para emprendedores hispanos

(NOTICIAS YA).-Si usted tiene un emprendimiento, pero necesita ayuda económica o tecnológica para impulsar su pequeña empresa, preste mucha atención, ya que una organización llamada Com Cast Rise está dispuesta a dar miles de dólares a emprendedores hispanos.

El programa busca impulsar a emprendedores como Priscila, quien logró crecer su negocio de contabilidad gracias a un paquete de renovación tecnológica.

“Recibí una computadora de escritorio, dos laptops y tres ipads. Entonces para mi y para mi negocio yo pude contratar una persona que me ayude a capturar, a llevar una contabilidad. Entonces me permitió también abrir una fuente de empleo”, indicó Priscila Orozco García, emprendedora Hispana

Com Cast Rise “ofrece la oportunidad para que las pequeñas reciban recursos de Marketing y Tecnología para prosperar hoy”, según uno de sus voceros.

Puede solicitar este beneficio hasta el 17 de junio, lo único que debe hacer es ingresar a la página https://www.comcastrise.com/, algo que quienes ya han probado los frutos de esta ayuda, dicen, no puede perderse.

“No solamente si mi negocio tiene tantos años en existencia o está generando, no sé más de 1 millón es que puedo yo aplicar por esos programas o recursos y no realmente cuando se pone algún recurso en algún programa, claro que hay unos que tienen algunos limitantes o requisitos, verdad, pero si podemos aplicar como dueños de negocio hay que hacerlo porque a veces también me he dado cuenta que existen programas o recursos que el dinero o los fondos se quedan allí estancados por la falta de participación”, agregó Orozco.