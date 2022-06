Biden ofrece su respaldo a la región durante la Cumbre de las Américas

(NOTICIAS YA).-El presidente estadounidense Joe Biden llegó a Los Ángeles para inaugurar formalmente la Cumbre de las Américas, luego de días de protestas y boicots provocados por la exclusión de los líderes autocráticos de la región.

Su participación se centró en el desarrollo económico en el hemisferio y la migración.

Funcionarios del gobierno estadounidense no están preocupados por las ausencias, ya que si bien algunos presidentes optaron por no asistir, sí enviaron a una comitiva de funcionarios de alto nivel a la cumbre.

“El trabajo sustantivo de la cumbre no ha sido tocado, ajustado o reducido de ninguna manera por la cuestión de la participación. Estamos felices de tener una participación de alto nivel de cada uno de estos países, a pesar de que algunos líderes, cada uno por su propia razón, han optado por no venir a Los Ángeles".

El presidente explicó en términos generales un nuevo marco económico, al que desde Washington esperan que otros países se unan próximamente. También cree que existirá una declaración migratoria en la que todos los países podrán coincidir y que detallará las responsabilidades de cada nación, mientras se siguen observando flujos de migración históricos.

El mandatario estadounidense afirmó que la única solución a la crisis migratoria de los últimos años en el continente requiere un pacto migratorio regional que cambie el actuar de todos los países y su perspectiva ante esta problemática, ya que la migración controlada y legal es positiva para todas las naciones.

Justo al momento de su discurso, una nueva caravana migrante con alrededor de 15,000 integrantes se dirige hacia la frontera entre México y Estados Unidos en busca de asilo, sin embargo desde la administración de Biden han dicho que no podrán ingresar.

"La frontera está cerrada, no se arriesguen. Lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en su entrada a Estados Unidos", mencionó Brian Nichols, subsecretario estadounidense para América Latina en entrevista con la agencia EFE.