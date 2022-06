Exesposo de Britney Spears interrumpe boda de la cantante

La boda de Britney Spears ha sido interrumpida dramáticamente por su primer marido, Jason Alexander.

Según el portal de espectáculos TMZ, la boda de Spears con su pareja Sam Asghari en Los Ángeles el día de hoy (9 de junio) fue interrumpida por Alexander, con quien la cantante se casó en el 2004, pero las nupcias fueron anuladas solo 55 horas después.

Alexander estaba transmitiendo el incidente en Instagram, y según los informes, el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura respondió a una llamada de intrusión y aún podrían estar en la escena.

De alguna forma, Alexander pudo ingresar a la casa de Britney, donde continuó transmitiendo en vivo hasta que finalmente fue retenido afuera.

Aún no se tienen más reportes respecto a lo que sucedió con Alexander o la pareja que estaba por casarse, pero seguiremos informando.

Cabe señalar que Alexander mostró apoyo a Britney durante el movimiento #FreeBritney, en el que asistió a un mitin frente a un juzgado de Los Ángeles en agosto de 2020 y comentó a los medios de comunicación que él y Britney se habían estado comunicando recientemente.

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event ... resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB

— TMZ (@TMZ) June 9, 2022