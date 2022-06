Joe Biden se divierte en entrevista con Jimmy Kimmel

(NOTICIAS YA).-El presidente Joe Biden participó por primera vez en un programa nocturno de entrevistas, luego de aparecer este miércoles por la noche en el "Jimmy Kimmel Live!", conducido por el presentador del mismo nombre.

Antes de presentarlo, Kimmel afirmó que el presidentes es para los lentes de aviador, lo que Tom Cruise es para los lentes de aviador, un chiste que arrancó las carcajadas del público.

Luego del saludo inicial, ambos personajes no tomaron mucho tiempo para entrar de lleno a los temas políticos, empezando por uno que últimamente está en boca de todos los estadounidenses, el control de armas.

Kimmel cuestionó al presidente, por qué no hace mayor uso de su poder para ejercer acciones ejecutivas en contra de la violencia de armas.

"Trump las tenía por montones, como dulces de Halloween", dijo en referencia a las órdenes ejecutivas.

El presidente Biden le explicó que si ha emitido órdenes ejecutivas utilizando su poder presidencial.

"Lo que no quiero hacer es, y no quiero parecer gracioso, es abusar de la constitución como lo hizo el presidente Trump", puntualizó.

LEE:Biden ofrece su respaldo a la región durante la Cumbre de las Américas

Hizo referencia a los múltiples cuestionamientos que recibe por parte de quienes afirman que los republicanos no juegan limpio, que el debería hacer lo mismo.

"Adivinen que, si hacemos lo mismo que ellos, nuestra democracia estará en peligro", complementó el mandatario.

Kimmel le rebatió esa respuesta y utilizó una referencia del popular juego de mesa "Monopoly".

"Pero es como si estás jugando Monopoly y un jugador no quiere pasar por la casilla de inicio y no sigue las reglas. ¿Cómo logras progresar si no están siguiendo las reglas?", siguió Kimmel.

A lo que el presidente respondió con una referencia al mismo juego y una de las casillas en el tablero.

"Debes mandarlos a la carcel", dijo el presidente entre las risas de la audiencia.

En otro momento de la entrevista abordaron temas económicos, con énfasis en la inflación, que tanto afecta al bolsillo de los estadounidense al incrementar principalmente los costos de los alimentos y la gasolina.

"Eso es lo que te mata, porque hay un anuncio diciendo a todos que tan caro es todo. Si Donald Trump dejó uno de esos Sharpies para usted, usted podría tal vez cambiar ese precio.", en referencia a lo que sienten los estadounidenses al ver los precios marcados en marquesinas de las gasolineras.

El presidente se refirió a la inflación como la pesadilla de nuestra existencia.

También hizo referencia a la potencial decisión de la Suprema Corte para dar marcha atrás al precedente establecido en 1973 con el caso Roe v. Wade, el cual protege el derecho de todas las mujeres a practicarse un aborto.

"Hay un amplio espectro de cosas que están en juego si hablamos de eliminar Roe v. Wade", dijo el presidente en referencia a que esto es solo el inicio.