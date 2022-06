Putin quiere reclutar soldados en Ucrania a pesar de esta enfermedad que sufren

(NOTICIAS YA).- El reclutar soldados en Ucrania por parte del gobierno de Putin, puede resultar en algo no muy bien visto por los rusos y para las fuerzas armadas de Rusia.

Nuevamente el tema de reclutamiento por parte de Rusia vuelve a salir a la luz, ya que a finales de marzo, Vladimir Putin, firmó un decreto para reclutar a más de 130 mil personas que se puedan unir al ejército.

En una plática que tuvo Michael Kimmage (profesor de historia en la Universidad Católica de América) con newsweek mencionó que “Rusia tiene un grave problema de mano de obra… El desgaste de la guerra hasta ahora ha sido muy grave en el lado ruso”.

Desde los inicios de la guerra se ha dado a conocer que las tropas de Rusia han sufrido condiciones psicológicas, afectando la autoestima de los soldados.

De acuerdo al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mencionó que Rusia se encuentra realizando una movilización forzada dentro de áreas que se ocupan en la región de Donetsk.

Según informes de último momento, esta mañana en Donetsk de acuerdo a Christopher Miller, reportero de seguridad mundial y nacional, que se encuentra cubriendo la guerra de Rusia en Ucrania, compartió en un tuit que ciudadanos británicos fueron condenados a muerte por las autoridades del Kremlin.

British citizens Aiden Aslin and Shaun Pinner, and Moroccan national Saadoun Brahim, all of whom fought on contract with Ukraine’s military, have been sentenced to death by the Kremlin’s puppet authorities in Donetsk in show trial that lasted mere days. They were not mercenaries. pic.twitter.com/QYGOEkHXHE

“Los ciudadanos británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner, y el ciudadano marroquí Saadoun Brahim, todos los cuales lucharon bajo contrato con el ejército ucraniano, fueron condenados a muerte por las autoridades títeres del Kremlin en Donetsk en un juicio ficticio que duró apenas unos días. No eran mercenarios.”, se menciona en el tuit.

Ante esta situación la política británica, Liz Braguero, se expresó en twitter.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.

They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.

My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.

— Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022