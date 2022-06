Regalan ventiladores ante altas temperaturas que alcanzan récord en San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado de San Diego se prepara para las temperaturas que aumentan desde este jueves y que continuarán en ascenso durante este fin de semana.

Un aviso de calor excesivo entró en vigencia para los desiertos desde las 10 a. m. de este jueves y vence a las 8 p.m. del domingo con temperaturas esperadas alrededor de 110 grados, informó el condado a través de un comunicado.

Según la información, las temperaturas seguirán aumentando durante el fin de semana y existe la posibilidad de que se rompan algunos récords.

Las temperaturas el viernes y sábado podrían oscilar entre los 10 y 15 grados por encima del promedio. El sábado será el más cálido con posibles temperaturas altas casi récord. Mientras que el domingo seguirá siendo inusualmente cálido y soleado, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Our latest briefing on the upcoming heat wave, what "Heat Risk" is, and how the rest of June looks to pan out is now live! #cawxhttps://t.co/UXG1GS9PWK pic.twitter.com/Q0Wv2L8SIg

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 8, 2022