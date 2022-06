Tres personas muertas luego de un tiroteo en una empresa de Maryland

(NOTICIAS YA).-El día de hoy se presentó un tiroteo al interior de una planta manufacturera en Maryland, donde desafortunadamente tres personas perdieron la vida y cuatro más resultaron con lesiones, luego de que un atactante abriera fuego, de acuerdo a lo comunicado por las autoridades.

Alrededor de las 2:30 p.m. oficiales acudieron a la empresa Columbia Machine, en respuesta a un reporte de un tirador activo en el lugar.

La Oficina del Alguacil del Condado de Washington se encargó de la situación e informó estaba investigando un tiroteo con múltiples víctimas en la empresa Columbia Machine, ubicada en Smithsburg, Maryland, de acuerdo con lo dicho por el Teniente Joshua McCauley.

McCauley dijo también en ese momento que la escena permanecía activa pero que ya no existía una amenaza para la comunidad.

El Gobernador Larry Hogan se encontraba dando una conferencia de prensa y compartió que tres personas fueron asesinadas durante el tiroteo, mientras que el atacante intercambio disparos con un oficial de la Policía Estatal.

El enfrentamiento se dio en Mapleville Road, cuando el sospechoso se encontró con las autoridades a aproximadamente 5 millas al sur de la fabrica, compartió la Oficina del Alguacil del Condado de Washington.

El patrullero resultó con una lesión menor luego de la confrontación, en la que el sospechoso fue herido por un proyectil de arma de fuego, pero fue capturado con vida y puesto bajo arresto, según lo informado por la oficina del alguacil.

La Sargento Carly Hose, vocera de la Oficina del Alguacil del Condado de Washington, dijo que no podía informar el nombre o la edad del sospechoso, solo confirmó que se trata de un varón. No tenía aún la información necesaria para confirmar el tipo de arma que utilizó el atacante durante el tiroteo.

Columbia Machine es una empresa que ofrece líneas completas de producción equipadas a clientes en más de 100 países, de acuerdo con su sitio web.

Smithsburg se encuentra a unos 120 km al oeste de Baltimore.

La oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Baltimore publicó mas temprano en su cuenta oficial de Twitter que agentes especiales estaban ayudando a la Oficina del Alguacil del Condado de Washington con el incidente.

ATF Special Agents are responding to assist our partners in the Washington County Sheriff’s Office with a shooting incident in Smithsburg, MD where there are multiple victims. WCSO will provide updates as they become available: https://t.co/UqP32S6bdU pic.twitter.com/gVCYzW9yow

— ATF Baltimore (@ATFBaltimore) June 9, 2022