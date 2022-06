Un automóvil terminó impactado en una ventana de cristal de una clínica de Las Vegas

Un auto se impacta contra una clínica de Las Vegas

“La mujer quiso huir pero no pudo huir de la escena, se tuvo que quedar allí porque ya no pudo sacar el carro de allí.”

Impactantes imágenes de un coche que terminó impactando contra el cristal de una clínica ubicada entre las avenidas Sahara y Decatur.

La señora Claudia dice que sucedió aproximadamente a las nueve de la mañana , ella se encontraba con sus dos hijas de once años esperando ser atendidas para una consulta médica cuando de repente escuchó un fuerte ruido del impacto de un automóvil mientras se encontraban en la sala de espera.

“Yo me asuste bastante por que mis hijas estaban allí sentadas y ni modo uno mira que un carro va para adentro y está pasando hasta la banqueta y el vidrio uno piensa lo peor si fue un susto bastante fuerte el que lleve.”

Rápidamente la policía llegó al lugar del accidente, el video muestra que se trata de una mujer según testigos entre la edad de los treinta que perdió el control de su auto , aquí se puede observar a la mujer después que sucedió el accidente quien se mantuvo sentada al lado del pasajero de su coche.

“La mujer ya se la llevaron los bomberos, no se, parecía ebria pero no se miraba normal .”

Afortunadamente ninguna de las personas que se encontraban dentro de la clínica resultó herida de gravedad, la señora Álvarez compartió este video que muestra el susto que llevaron ella y sus hijas….

Aunque solo hubo daños materiales, el auto fue removido por una grúa de la escena, lo que parecía una mañana normal en esta plaza comercial terminó con este accidente que alarmó a quienes se encontraban ahí.

“Ya no se sabe ya uno ya no está seguro en ninguna parte la verdad y esperando pasar para el doctor para mejorarse si está enfermo allí puede encontrar la muerte, la verdad no se sabe estamos en una ciudad muy peligrosa la verdad.”

La policía metropolitana de Las Vegas no ha dado a conocer nuevos detalles de este incidente ,lo que se sabe hasta el momento es que no hubo heridos y este accidente de auto continúa bajo investigación.