VIDEO: Captan a maestras abusando de niña en kinder de Roswell

(NOTICIAS YA).-Arrestan a dos maestras de preescolar tras ser captadas en una grabación en vivo, agrediendo a varios niños en el salón de clases, informó El Departamento de Policía de Russell (RPD).

El Departamento de Policía arrestó a las dos mujeres después de ser observadas, en las cámaras en vivo del preescolar, con un comportamiento abusivo contra sus alumnos.

Zeina Alostwani, de 40 años, y Soriana Briceño, de Roswell, de 19 años, fueron acusadas de crueldad infantil en primer grado.

El 3 de junio de 2022, un padre preocupado se comunicó con el Departamento de Policía de Roswell, en el preescolar Parker-Chase en 2852 Holcomb Bridge Rd.

Ese padre informó que se conectó al sistema de cámara y vio un contacto físico preocupante entre Alostwani y Briceno contra varios niños en el salón de clases; pero en especial con una pequeña. Como resultado de la investigación de las acciones contenidas en ese video, ambas maestras fueron arrestados el 6 de junio y registrados en la cárcel del condado de Fulton.

Cualquier persona con información adicional debe comunicarse con el Departamento de Policía de Roswell al 770-640-4100. Se puede proporcionar información anónima a través de Crime Stoppers Atlanta al 404-577-TIPS (8477) o en línea en http://www.StopCrimeATL.org.

RPD has arrested two local preschool teachers after an investigation into abusive behavior witnessed on the preschool’s live cameras. Zeina Alostwani and Soriana Briceno of Roswell have both been charged with Cruelty to Children.

