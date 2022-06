Amenaza de tiroteo provoca el cierre de una escuela en San Diego

(NOTICIAS YA).-Una amenaza de tiroteo provocó el cierre de aproximadamente una hora en una escuela secundaria en un vecindario de San Diego el viernes por la tarde.

De acuerdo al Departamento de la Policía de San Diego, estudiantes de la escuela secundaria Taft Middle School ubicada en el 9191 Gramercy Dr, en el área de Serra Mesa, recibieron un mensaje amenazante a través de Apple AirDrop alrededor de la 1:45 p. m., diciendo que se produciría un tiroteo.

SDPD officers are currently at Taft Middle School. Everyone is safe.

Earlier today, we received 911s calls regarding a person making gun threats on campus. There is NO active threat on campus.

Our officers are currently assisting @SDSchoolPolice in dismissing the students.

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) June 10, 2022