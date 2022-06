¡Cuidado al regar tu jardín o lavar tu auto! Este viernes inician las restricciones del agua en San Diego

(NOTICIAS YA).- Ante la sequía que enfrenta California, este viernes entraron en vigor nuevas restricciones para limitar el uso del agua en San Diego, por lo que las autoridades piden el apoyo de la población para llevarlas a cabo.

Las restricciones son parte de una orden estatal del gobernador Gavin Newsom y permanecerán en vigor por al menos un año.

“El agua es un recurso precioso y debemos usarla sabiamente. Esperamos que los habitantes de San Diego tomen las nuevas restricciones de corazón y aprovecha la gama de rebajas y consejos de ahorro de agua que se ofrecen”, dijo Juan Guerreiro, director de la Secretaría de Servicios Públicos.

La Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos adoptó un reglamento de conservación de agua de emergencia que pide a las agencias de agua locales tomar las medidas apropiadas para cuidar el agua en todo California.

El objetivo es tomar medidas más agresivas para combatir la sequía en el estado.

Las acciones de Nivel 2 que está implementando la ciudad intensifican esas reglas de conservación bajo su Plan de Contingencia de Escasez de Agua, que incluyen:

Las áreas sin sistema de riego deben usar una manguera manual con boquilla de cierre, un recipiente manual o un sistema de rociadores de manguera de jardín con temporizador.

El riego está prohibido durante y dentro de las 48 horas posteriores a un evento de lluvia.

El riego de jardines está limitado a no más de tres días a la semana antes de las 10 a. m. o después de las 6 p. m. (Esto no se aplica a los cultivadores o viveros comerciales, ni al riego de greens y árboles de campos de golf).

Se requiere el uso de agua reciclada o no potable, cuando esté disponible, para fines de construcción.

Está prohibido el lavado de vehículos en las residencias. Todavía se permite el lavado en lavados de autos comerciales.

“Pedimos a los habitantes de San Diego que tomen estas medidas ahora, para poder ayudar a evitar una situación más grave en el futuro cercano”, destacó Guerreiro.

San Diego administra una variedad de reembolsos para el reemplazo de césped, sistemas de control de riego, barriles de lluvia, canaletas y sistemas de aguas grises, detalló el funcionario.

Si es testigo de alguna persona que esté desperdiciando agua puede enviar su informe a la aplicación de la ciudad Get It Done, o llamar al 619-533-5271.