Familias con visas de no inmigrantes corren el riesgo de ser separadas

(NOTICIAS YA).- Las familias de extranjeros corren un riesgo de separarse debido a la demora en los distintos procesos migratorios causados por la saturación de solicitudes de beneficios migratorios y reglamentos sin actualizar.

Los principales perjudicados son los hijos de las familias de extranjeros con visas de no migrantes, quienes al cumplir la mayoría de edad quedan desafiliados de los programas y deben salir de los Estados Unidos.

Se le hizo llegar una carta por parte de un grupo de instituciones liderado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración(AILA) al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas e inglés), Alejandro Mayorkas, en donde se le solicita tomar acciones para evitar separaciones de familias al no recibir en tiempo la renovación de sus visas.

En un fragmento de la carta enviada a Mayorkas se puede leer lo siguiente: “Le escribimos sumamente preocupados por la incertidumbre que azota a los miembros de las familias de muchos titulares de visas de no inmigrante basadas en el empleo, hijos de trabajadores no inmigrantes de largo plazo quienes enfrentan enormes obstáculos para permanecer unidos con sus familiares inmediatos (cónyuges e hijos menores de edad solteros) debido a la creciente acumulación de solicitudes y reglas arcaicas que castigan a los hijos cuando alcanzan los 21 años”.

La epístola estuvo firmada por grandes empresarios del ámbito de la tecnología, entre ellos estaba el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg; el creador de LinkedIn, Reid Hoffman; Erick Schmidt, presidente de Google de 2001 a 2011 y el dueño de Dropbox, Drew Houston.

El total de las empresas y organizaciones que firmaron la carta fueron: AILA, FDW.us, Amazon, Google, Improve, IBM, The Dream, Information Technology Industry Council (ITI), Intuit, Juniper, Networks, Nielsen, Salesforce, South Asian Bar Association, TechNet, Twitter, Inc. U.S. Chamber of Commerce y Uber Technologies.

Dentro de la misiva se valora la contribución de los trabajadores con visas de no inmigrantes e inmigrantes como la categoría de visas H-1B que da ocupaciones especializadas en campos que requieren conocimientos altamente especializados.

Las personas que cuentan con el tipo de visa H-1B pueden solicitar la admisión de su cónyuge e Hijos solteros menores de 21 años bajo la clasificación “No Inmigrante H-4”; aunque, el problema es cuando estos llegan a los 21 años de edad, ya que no cuentan más con el beneficio migratorio, lo que los obliga a salir de los Estados Unidos o buscar otra manera legal de permanecer en el país.