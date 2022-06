Intenso calor azotará todo el suroeste de EE. UU. este fin de semana

(NOTICIAS YA).-Un calor peligroso y potencialmente mortal se asentará sobre el suroeste de los Estados Unidos durante gran parte del fin de semana con temperaturas que podrían romper récords de más de 100 grados.

Casi 38 millones de personas desde California hasta el sur de Texas están bajo algún tipo de alerta relacionada con el calor para este fin de semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Protéjase”, advirtió la oficina del Servicio Meteorológico en Phoenix a los residentes, mientras que la oficina en Sacramento dijo que el calor afectaría a todos, no solo a las personas más sensibles. Los meteorólogos en San Diego aconsejaron a los residentes que conozcan los signos de agotamiento por calor y golpe de calor.

Una advertencia de calor excesivo estuvo vigente hasta el domingo por la noche para el área de San Diego, donde se pronostica que las temperaturas alcanzarán los 115 grados.

Parte del calor más extremo se pronostica en Death Valley, a lo largo de la frontera entre California y Nevada, donde el termómetro podría subir a 120 grados.

Here are some ways you can stay healthy in the heat! Remember to stay alert for heat related illness, in yourself and others. Provide water for pets! #CAwx #SoCal pic.twitter.com/VhdOfxOe8g

