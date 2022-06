Rescatan a mujer herida en la montaña Franklin de El Paso

(NOTICIAS YA).-Rescatan a mujer hallada herida en la montaña Franklin de El Paso.

El Equipo Combinado de Búsqueda y Rescate del Departamento de Bomberos de El Paso rescató a una mujer en el sendero de bicicleta de la montaña.

Las autoridades dijeron que las comunicaciones del 911 estaban en contacto con la mujer, de unos 20 años.

Fue llevada a un lugar seguro y sufrió heridas leves.

Combined Search and Rescue Team responding to report of an injured individual at the Lost and Found Mtn Bike Trail.

911 Communications in contact with patient. Stand by for updates. pic.twitter.com/ECdpXDJ59b

— El Paso Fire Department (@EPTXFire) June 10, 2022