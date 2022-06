Salva una vida y dona sangre este Día Mundial de Donación de Sangre

(NOTICIAS YA).-Como cada 14 de junio se celebra el Día Mundial de Donación de Sangre con el objetivo de crear conciencia en todo el mundo sobre la necesidad de donar constantemente, ya que las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas cada año.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las transfusiones son un aspecto fundamental de la atención y la salud pública y mejoran la salud y la calidad de vida de muchos pacientes.

Recientemente se inauguró un nuevo centro de donación de sangre en Chula Vista en la Plaza Terra Nova para garantizar el suministro constante de sangre y hacer que la donación sea lo más conveniente posible para las personas.

Kick off your summer by donating blood! 💪🩸 Give life at any #SDBloodBank location or #blooddrive 5/26 - 6/30 & score a FREE limited-edition T-shirt, while supplies last.👕🗓️ https://t.co/37URl51VIb ☎️(619) 400-8251. #HometownHero #lifesaver pic.twitter.com/eCKhKGYxGF

— San Diego Blood Bank (@sdbloodbank) May 31, 2022