Tres personas heridas por tiroteo en centro comercial de Carolina del Norte

(NOTICIAS YA).-La policía informó que tres personas sufrieron heridas por arma de fuego en la zona de restaurantes de un centro comercial en Gastonia, Carolina del Norte.

Las autoridades respondieron luego de recibir una llamada al 911 a las 12:10 p.m., hora local, por lo que la policía se dirigió al Eastridge Mall a atender el reporte de disparos en el lugar.

SHOOTING

GPD investigating shooting inside Eastridge Mall on N. New Hope.

3 people shot. No active threat at this time

Avoid the mall.

Updates posted as info confirmed.

Call rcvd 12:10pm

— Gastonia Police (@GPDNC) June 10, 2022