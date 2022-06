Acuerdo bipartidista para la legislación de seguridad de armas

(NOTICIAS YA).- El pasado 12 de junio se dio a conocer nuevas reformas de un acuerdo de principio para la legislación sobre seguridad de armas por parte de un grupo bipartidista de senadores.

Estas nuevas reformas llegan después de los tiroteos que han estado azotando a los Estados Unidos, como lo fueron el de Uvalde,Texas y Buffalo, Nueva York.

Joe Biden compartió una declaración mediante un comunicado hecho por la Casa Blanca, mencionando lo siguiente:

“Quiero agradecer al Senador Chris Murphy y a los miembros de su grupo bipartidista, especialmente a los Senadores Cornyn, Sinema y Tillis, por su incansable trabajo para producir esta propuesta. Obviamente, no hace todo lo que creo que se necesita, pero refleja pasos importantes en la dirección correcta, y sería la legislación de seguridad de armas más importante que aprobará el Congreso en décadas. Con el apoyo bipartidista, no hay excusas para la demora y no hay razón por la que no deba avanzar rápidamente en el Senado y la Cámara. Cada día que pasa, mueren más niños en este país: cuanto antes llegue a mi escritorio, antes podré firmarlo y antes podremos usar estas medidas para salvar vidas”.