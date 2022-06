Incendio forestal cerca de la frontera crece más de 550 acres; rescatan 5 personas

(NOTICIAS YA).-Un incendio forestal, denominado Border 13 Fire, estalló norte de la frontera entre Estados Unidos y México al sur del condado de San Diego, dijeron las autoridades.

Cinco personas tuvieron que ser rescatadas y dos de ellas fueron trasladadas al hospital el lunes por la tarde cuando el incendio forestal registrado poco antes de la 1:30 p.m., se extendió por cientos de acres en las montañas al este de Marron Valley, cerca de Border Road, según Cal Fire.

Hasta el momento se desconoce el estado de las personas trasladadas al hospital.

#Border13Fire near Dulzura [update] Fire is 250 acres; 0% contained. Multiple patients have been rescued from the fire area. Threat to infrastructure on Tecate Peak, but no Evacuation Orders or Warnings at this time. pic.twitter.com/qziqS3OXmB

