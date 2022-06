¿Qué pasó entre León Larregui y Bad Bunny en Twitter?

Este fin de semana, el cantante mexicano León Larregui, vocalista de Zoé. se volvió tendencia en redes sociales luego de que compartiera su opinión acerca del reguetón a través de su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando Larregui aseguró que el reguetón "es una basura desechable", debido a que se encontró una publicación que mencionaba que todas las canciones del último disco del puertorriqueño Bad Bunny, están entre las más escuchadas en todo América Latina y el mundo.

Parece ser que dicho posteo le causó mucha molestia al intérprete de 'Nada', pues escribió un breve mensaje para sus seguidores, en el que desacreditaba al reguetón como un género capitalista sin nada de contenido, mencionando que era un "diseño de consumo capitalista" y un "refrito de ignorancia", comentarios que no dejaron nada contentos a los seguidores de Benito.

A diferencia de otras riñas que se generan en redes sociales, en esta ocasión no ha habido una respuesta por parte del puertorriqueño, no se sabe si es porque no ha llegado a sus ojos el comentario de Larregui o porque simplemente no quiso contestar.

Aunque Benito no dio respuesta, con quienes sí tuvo que enfrentarse el intérprete de 'Vía Láctea' fue con los usuarios de internet, quienes rápidamente hicieron viral el comentario y respondieron sin importar que fueran fans del Conejo Malo, motivo por el cual León no tardó en borrar dicha publicación de su cuenta en Twitter.

