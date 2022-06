Activan nuevos centros de enfriamientos en Las Vegas

Ante ola de calor, activan centros de enfriamientos en la ciudad

“Hay mucha gente por ejemplo los que viven en la calle es un problema también con ellos del calor y todo eso a cada rato andan las ambulancias, también recogiendolos por que están botados allí donde están las paradas de los bus y todo eso.”

Con el calentamiento del verano y la emisión de una advertencia de calor excesivo para la mayor parte del sur de Nevada, se han activado estaciones de refrigeración en todo el valle.

Con la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, una fundación local de está trabajando con el Condado de Clark para proteger a personas vulnerables como quienes no tienen un hogar.

El departamento de bomberos del Condado Clark proporcionó esta lista a través de su cuenta de twitter de los centros de enfriamiento y sus horas de servicio.

Estos son algunos de las estaciones disponibles Walnut Recreation Center, abierto de lunes a viernes de siete de la mañana a seis de la tarde y el sábado de 10 de la mañana a dos de la tarde ,

Pearson Community Center, Hollywood Recreation Center entre otros que también están abiertos para los habitantes que necesitan refugiarse durante las altas temperaturas de calor extremas.

No obstante Timothy R. Szymanski Portavoz del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Las Vegas, dice que es muy importante que los residentes tomen las medidas de precaución necesarias para evitar un golpe de calor durante el verano.

“Siempre deben cargar sus botellas de agua no importa que solo vayan al supermercado u otro lugares o vallan a ir al aeropuerto , si están envueltos en un accidente de auto y no tienen agua podría estar allí por horas y esa situación resultaría peligrosa si no tienen agua para beber pues las temperaturas serán muy extremas y podría causarles heridas graves.

Sin embargo el Dr. Ilan Shapiro también dice que las personas que estén expuestas al sol deben mantenerse alerta y cuidarse.

“Se puede utilizar lo que es protector solar para evitar lo que son manchas de la piel y también importante a largo plazo cáncer y utilizar un tipo de sombrero para proteger la piel .”

Recuerde que estos son los lugares de enfriamiento que estarán abiertos para todo el público en general.