BTS, la famosa agrupación de k-pop, se separará por tiempo indefinido

El grupo de pop surcoreano BTS, anunció este martes que se tomará una pausa por tiempo indefinido para que sus integrantes puedan centrarse en realizar distintas actividades en solitario que tienen planeadas desde hace tiempo y que por razones de la banda no se habían concretado.

Jin, Suga, Jungkook, RM, J-Hope, Jimin y V, anunciaron que después de una carrera de casi 10 años, se darán un tiempo como banda para centrarse en sus proyectos solistas.

La noticia fue confirmada durante su ya conocida cena anual llamada FESTA, la cual fue transmitida por streaming para sus seguidores, en donde RM, integrante del grupo, dijo que después de los últimos singles que lanzaron y con los cuales están nominados al Grammy, estaban "agotados".

Asimismo, Jungkook comentó que será una separación momentánea para que vuelvan con más energía en un futuro: "No espero su total comprensión, pero espero que lo entiendan. Pasaremos un tiempo por nuestra cuenta disfrutando y experimentando cosas nuevas para regresar frente a ustedes con una facera más madura. Por eso, espero que nos apoyen", mencionó.

Aunque este fue un momento emotivo y de conexión con sus seguidores, J-Hope aseguró que este no sería el final de la banda, sino un tiempo para crecer y disfrutar de otras cosas: "Pienso que es necesario separaros un poco. Espero que no piensen en esto de forma negativa y sepan que es un plan muy saludable. No vamos a dejar el grupo", dijo.

Al final dele vento, varios de los miembros lloraron mientras agradecían a sus seguidores que mundialmente son conocidos como ARMY.

Cabe señalar que el pasado 10 de junio, BTS lanzó su más reciente material discográfico titulado Proof (2022), el cual es un álbum de antología y consta de tres canciones inéditas ‘Run BTS’, ‘For Youth’, ‘Yet to Come’, siendo este el último sencillo principal.

Por último, es importante resaltar que hace solo unos días, J-Hope anunció que encabezaría el Festival Lollapalooza Chicago el próximo 31 de julio, siendo este el debut del artista como solista.