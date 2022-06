Detienen incendio forestal cerca de la frontera en 577 acres; 2 personas resultaron heridas

(NOTICIAS YA).-El incendio forestal, "Border 13 Fire", que comenzó el lunes por la tarde cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, en el extremo este del condado de San Diego se detuvo en 577 acres y está un 15% contenido, dijeron las autoridades.

Hasta el martes por la mañana, más de 80 bomberos seguían luchando contra las llamas, navegando por “terreno empinado y rocoso para construir una línea de contención alrededor del fuego”, dijo Cal Fire San Diego en un tuit. “La limpieza también continúa, con el apoyo de aviones de extinción de incendios”, dijo la agencia en Twitter.

#Border13Fire near Dulzura [update] Fire remains 577 acres and is now 15% contained. Over 80 firefighters are on the incident today, working in steep, rocky terrain to build containment line around the fire. Mop-up also continues, with support from firefighting aircraft.

