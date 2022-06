"Le ponía $70 de diésel al camión y ahora $190", los precios del combustible afectan negocios locales.

(NOTICIAS YA).- En EE.UU. hay 30 mil food trucks, o camiones de comida. Lamentablemente, han sido fuertemente golpeados por el aumento del precio del galón de gasolina, ya que el promedio nacional ya superó los $5.

Oribe Martínez, es propietario de un food truck, por 5 años en Denver. Su negocio se especializa en comida mexicana con sabor a Cancún, pero es hasta ahora que está sintiendo la cadena de efectos impuestos por el alto costo de gasolina.

Martínez no es el único que sintió el yugo de los precios. Según, Enrique Castro, economista y presentador del Taco Financiero, este sector está siendo afectado fuertemente por el aumento de la gasolina.

“Lo primero es que el mayor gasto de gasolina les afecta el doble porque el costo de llenar su tanque es prácticamente el doble de lo que estaba pagando el año pasado”, acotó.

Martínez, asegura que a su bolsillo lo están afectando estos precios ya que anteriormente, le ponía $70 de diésel al camión semanalmente y ahora le debe poner $150 o $190. Encima de pagar una mayor cantidad de dinero por el combustible, el economista también subrayó que enfrentan el incremento de los productos que necesitan para su negocio.

Lo que significa que empresarios como Martínez se ven forzados a tomar decisiones que pueden causar que sus clientes ya no quieran comprar. Se pronostica que el incremento exagerado de la gasolina bajará pronto.

“En la inflación que se publicó el viernes pasado está en niveles que no hemos visto desde casi 40 años, podemos ver precios promedio a nivel nacional de más de seis dólares antes que termine este mes”, sentenció.

Pero aún así, el espíritu combativo de Oribe Martínez, al igual que muchos hispanos con sus negocios, no los dejará rendirse. Lleno de esperanza y orgullo afirma: “ahora si no hay peor lucha que la que no se hace”.