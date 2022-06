Más de 125 millones de personas están bajo alerta de calor en Estados Unidos

(NOTICIAS YA).-Una ola de calor que comenzó la semana pasada en el suroeste de Estados Unidos se desplaza sobre el centro del país, donde el calor y la humedad subirán juntos a niveles que tendrán un impacto significativo en la población.

Hasta el lunes por la noche, más de 125 millones de personas están bajo alertas de calor, que incluyen advertencias de calor excesivo y alertas de calor, en gran parte de los estados centrales y orientales de Estados Unidos. Esto es más de un tercio de la población estadounidense. Las ciudades bajo advertencias de calor excesivo incluyen Tulsa, Memphis, St. Louis, Minneapolis, Cincinnati, Raleigh y Charlotte.

"Son días en el que no solo las personas que son susceptibles a las enfermedades relacionadas con el calor, sino que casi cualquier persona que vaya a estar al aire libre durante un período prolongado corre el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el calor", dijo Matt Beitscher, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en St. Louis, a CNN Clima.

"Heat" is the word of the day for much of the country east of the Rockies. Widespread heat indicies of 100+ degrees are dangerous for those working or playing outdoors for long periods.https://t.co/asAP108BNk pic.twitter.com/mTYYYukt21

— National Weather Service (@NWS) June 14, 2022