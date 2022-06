Realizan jornada masiva de vasectomía sin bisturí en Tijuana

(NOTICIAS YA).- La Secretaría de Salud del Estado de Baja California, a través de la Jurisdicción Sanitaria 2 con sede en Tijuana, invita a la población a una jornada masiva de vasectomía sin bisturí por motivo de la conmemoración al Día del Padre, misma que se realizará en el Centro de Salud Ojo de Agua.

La jornada se llevará a cabo el viernes 17 de junio en la calle Emiliano Zapata s/n esq. calle 9 de julio, colonia Ejido Ojo de Agua, a partir de las 8:00 am.

Las autoridades de salud explicaron que la vasectomía es un método de planificación familiar sencillo y efectivo que no requiere hospitalización, ni estudios preoperatorios, no ocasiona molestias posteriores a la operación, no provoca efectos a largo plazo, no afecta el comportamiento sexual del hombre y no tiene ningún riesgo para la salud.

La Secretaría de Salud del Estado señaló que el servicio está disponible sin costo alguno para los hombres con o sin derechohabientes como IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI; el único requisito es que tengan la seguridad de efectuar el proceso.

¿Qué es la vasectomía?

También llamada esterilización masculina, es un proceso quirúrgico para cortar los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra.

El hombre producirá la misma cantidad de semen que antes, la única diferencia es que tu semen no tendrá espermatozoides.

Más o menos 3 meses después de una vasectomía, el líquido seminal deja de tener espermatozoides. A partir de ese momento, el semen no puede causar embarazos.

¿En qué consiste el proceso?

El procedimiento de la vasectomía consiste en bloquear o cortar cada conducto deferente, haciendo que los espermatozoides no puedan llegar al semen.

Su efectividad es mayor al 99%, no interfiere con la actividad sexual y es un método ideal en el hombre, cuando su pareja presenta problemas de salud crónicos.