Supervisor de San Diego pide crear un ambiente seguro en las escuelas del condado

(NOTICIAS YA).-En respuesta al trágico tiroteo masivo en la escuela en Uvalde, Texas, donde 19 niños y dos maestras murieron y otros mortales tiroteos registrados últimamente todo Estados Unidos, el supervisor Jim Desmond, planea presentar una carta durante la reunión de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego para crear un ambiente seguro en las escuelas.

Desmond quiere construir vínculos de por vida con las fuerzas del orden público y crear un ambiente en los planteles escolares más inclusivo y más seguro.

While the County of SD doesn't have jurisdiction when it comes to schools, I cannot sit by idly as we see the horrific school shootings occurring in our country. Over the past two weeks, I've received dozens of emails from concerned parents wondering if their child is safe.

— Supervisor Jim Desmond (@jim_desmond) June 13, 2022