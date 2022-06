Continúan labores de rescate de un joven de 18 años que se habría ahogado en Mission Beach

(NOTICIAS YA).-Un esfuerzo de recuperación se reanudó este miércoles para localizar a un adolescente de 18 años que desapareció tras ser arrastrado al océano cerca de Mission Beach.

El joven fue visto por última vez el martes alrededor de las 3:30 p.m., por un salvavidas del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego en la Torre 16 y vio a un grupo de nadadores y notó que uno parecía estar luchando contra la corriente cerca de Jersey Court en Mission Beach, de acuerdo a la vocera de la agencia, Mónica Muñoz.

Los salvavidas dicen que él adolescente era parte de un grupo de estudiantes de secundaria que habían ido a la playa en su último día de clases, lamentablemente el oleaje en la playa era más grande de lo habitual.

At 3:30p Tues. near tower 16, Msn Beach, @SDLifeguards spotted swimmers in distress & were able to rescue 2 teens. One teen boy submerged and didn't surface. Many resources were sent to the area to search. (1/2) pic.twitter.com/P1mwpKz2ZZ

