Musk ya votó en las elecciones de Texas

(NOTICIAS YA).- Uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de empresas como SpaceX , Tesla, Neuralink y más recientemente de Twitter, Elon Musk, ha dado su voto para las elecciones del distrito 34 del Congreso de Texas.

El voto de Musk fue para la republicana Mayra Flores, Elon mencionó que por primera vez en la historia dio su voto para los republicanos.

El comentario del magnate llegó en respuesta de un tuit de The Texan, donde compartieron, “la republicana @MayraFlores2022 ha ganado las elecciones especiales para el Distrito Congresional 34 de Texas, cambiando un escaño que ha estado bajo control demócrata casi ininterrumpido durante cuatro décadas”.

La respuesta de Musk fue la siguiente:

“Voté por Mayra Flores, la primera vez que voté por los republicanos. Ola roja masiva en 2022”.

I voted for Mayra Flores – first time I ever voted Republican.

Massive red wave in 2022.

— Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2022