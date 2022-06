Niño que desapareció de la casa de su niñera, es hallado muerto

(NOTICIAS YA).-Hallan cuerpo de niño que desapareció de la casa de su ninera este martes en Lowell.

Un niño de 3 años , fue encontrado muerto este miércoles, un día después de su desaparición.

Los investigadores dijeron que el niño, identificado como Harry K., fue dejado en la vivienda por la mañana y, según CBS News, un vecino lo vio jugando en el patio alrededor de las 9:15 a. m. Luego, aproximadamente 15 minutos después, la niñera llamó al 911 para informar que Harry no estaba.

Por su parte, el jefe de policía de Carlisle, John Fisher, dijo que esta era la quinta visita de Harry con la niñera y que parece que salió por la puerta solo. Además mencionó que la mujer también estaba cuidando a otro niño en ese momento.

La policía confirmó que un equipo de buceo de la Policía Estatal encontró al niño en un estanque, no lejos de la casa donde lo cuidaban.

Police continue to line the area where sources tell the I-Team the body of 3 year old Harry was found not far from the Freda Lane home where he wandered from. Update at 3:30 from police. #wbz pic.twitter.com/t76o1tJVa2

