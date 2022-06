Piden ayuda para funeral de hispano asesinado

(NOTICIAS YA).-Los familiares de un joven hispano que fue asesinado durante un tiroteo en Denver rompieron este miércoles el silencio para pedir justicia.

Se trata de Jason Morales, de 22 años, quien fue baleado el pasado viernes tras una noche de películas en familia.

“Nunca pensé que era la última vez que iba hablar con él”, relató Jesús Delgado, familiar de la víctima.

El joven salió de su hogar en busca de diversión, exactamente al centro de la ciudad, sin imaginar lo que le esperaba.

“ Iban para el View House. Y en eso lo agredió el muchacho, pues no sé qué, pues yo no estaba allí, no sé qué exactamente pasó, pero los acabó baleando a él y su amigo”, agregó el familiar.

Todo ocurrió pasada la medianoche, cuando la uniformada capitalina arribó al lugar y encontró a las víctimas ensangrentadas.

“Fueron transportados al hospital, desafortunadamente un tiempo después una de las víctimas, Jason Morales, falleció”, indicó Jay Casilla, vocero del Departamento de Policía de Denver.

“Él era bien. Buena onda con todos, tenía buen corazón, nunca hablaba mal de nadie”, indicó el familiar de Jason, quien era padre de una pequeña de 4 años que ahora queda huérfana.

En medio de la dolorosa pérdida, los familiares de la víctima le rindieron honor a su memoria con una vigilia entre veladoras y globos, mientras esperan darle el último adiós.

Sin embargo, piden la ayuda de la comunidad para poder cubrir los gastos fúnebres.

Si usted desea colaborar, puede ingresar a la cuenta de Go Fund Me que ha sido creada con este objetivo: https://gofund.me/f3d97245

También se pueden realizar donativos a través de la cuenta Zelle a nombre de: Jesús Delgado, mediante el número 720 380 42 57.

“En cualquier funeraria que vamos nos están cobrando entre 18 mil a 20 mil dólares y no tenemos ese dinero “, agregó Delgado.