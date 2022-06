Servicios para la orientación de adicciones son presentados en El Paso

(NOTICIAS YA).- Servicios de orientación sobre adicciones son ofrecidos en El Paso, al igual que el gobierno de la ciudad hace una invitación a que si tú o alguien que conozcas se encuentre luchando con las adicciones a los opioides, acudan a recibir atención.

If you or someone you know is struggling with opioid addiction, there is help!

The Aliviane, Rehabilitation center in El Paso is offering addiction counseling services.

Get help for yourself or a loved one by visiting https://t.co/mRF9msxvmr or calling 915.782.4000. pic.twitter.com/lVhNYCOcY4

