Amber Heard teme tener otra demanda

Depp había demandado a Heard por 50 millones de dólares, por una difamación que sufrió después de que Amber escribió un artículo de opinión del Washington Post en 2018, donde redactó su experiencia que tuvo con la violencia doméstica.

“El artículo de opinión no era sobre mi relación con Johnny”, comentó Amber, además nunca pensó que Johnny fuera cancelado después de dar a conocer el artículo.

Heard presentó una contrademanda por $100 millones, pero al final el jurado falló a favor de Johnny Depp.

Heard comentó en la entrevista que todavía ama a su exesposo, “hice lo mejor para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude”, agregó.

En otras declaraciones comentó, “no tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto”, “sé que puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”.

También mencionó que mantendría su testimonio hasta el día de su muerte.

Amber comentó que una gran mayoría de este juicio se llevó a cabo en redes sociales y habló de los ataques que sufrió por los partidarios de Depp.

Heard entendió que no es vista como una buena víctima, “No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, lo cual es una promesa de hacer esto”.

Las preocupaciones que tiene Heard son que ya no importa lo que haga, lo que diga o cómo lo diga, sino que cada paso que avance estará presentado como otra oportunidad para este tipo de silenciamiento.

La actriz planteó su futuro, en el que ahora puede centrarse en ser madre de tiempo completo con su hija de un año.