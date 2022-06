¿Dónde conseguir comidas gratis?

(NOTICIAS YA).- Cifras preocupantes informan que los gastos en un hogar típico de Colorado se ha incrementado en más de 4 mil dólares debido a la inflación.Este impacto es sentido en gran medida por familias que deben alimentar hijos.

El Distrito Escolar de Adams 14 está garantizando que los niños de Colorado tengan acceso a comidas de verano a través de El Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP), consiste en servir a los niños de toda la comunidad desayunos y almuerzos, gratuitos durante todo el verano cuando no tienen acceso al almuerzo o al desayuno escolar.

Cifras preocupantes informan que los gastos en un hogar típico de Colorado se ha incrementado en más de 4 mil dólares debido a la inflación.Este impacto es sentido en gran medida por familias que deben alimentar hijos.

El Distrito Escolar de Adams 14 está garantizando que los niños de Colorado tengan acceso a comidas de verano a través de El Programa de Servicio de Alimentos de Verano (SFSP), consiste en servir a los niños de toda la comunidad desayunos y almuerzos, gratuitos durante todo el verano cuando no tienen acceso al almuerzo o al desayuno escolar.

Según Mayra Pérez, madre de 5 alumnos de este distrito el beneficio es una gran ayuda. “Ay, pues estamos en tiempos críticos. Ahorita es un recurso que muchos de los padres están usando”, asegura Pérez.

Los datos son alarmantes 1 de cada 6 niños de Colorado no tiene acceso a los alimentos necesarios para desarrollarse. Los niños que no reciben una nutrición adecuada durante el verano tienen más probabilidades de sufrir pérdidas de aprendizaje y desarrollar consecuencias de salud a largo plazo, esa situación la padecen familias de bajos ingresos.

Mario Márquez, Jefe de Servicios de Operaciones, indica que estos beneficios no solo son para alumnos del distrito, las comidas gratuitas y nutritivas pueden ser aprovechadas por cualquier niños de 18 años o menos.

La escuela primaria Kemp, participa en esta iniciativa, su personal nos indica que toda la comida es preparada con mucho cariño. Adrianna Rodríguez, parte del servicio de nutrición, comenta que el almuerzo “ tratamos de sacarlo todo siempre calientito para ellos”.

Además, de una comida caliente el personal, mayormente de habla hispana, siendo una comunidad latina, se preocupan por hacer una diferencia en la vida de todos los pequeños que llegan a los comedores. “ Porque ellos vienen ya con más confianza, y dicen, ¿Sabes que, Ms?, Tengo hambre, no quiero esto, o no me gusta esto.”, aclaró.

Asimismo, los niños disfrutan de una relación social cercana con el personal encargado de suministrar los alimentos. Los padres dicen que también se sienten apoyados.

“Ellos siguen disfrutando de venir a la escuela y ver a las maestras que les dan almuerzo”, añadió Laura Martínez. Subrayó que ”para mí es el tiempo porque a veces, no alcanzo a darles desayuno en la mañana o prepararles un almuerzo”.

Hasta el 30 de junio el servicio está disponible de 12 a 12:30 p.m. en las

siguientes siete ubicaciones de lunes a jueves:

Escuela Primaria Alsup

Escuela Primaria Central

Escuela Primaria Kemp

A partir de 11 al 29 de julio el servicio será ofrecidos de lunes a jueves en las siguientes ubicaciones y horarios:

Escuela Primaria Central (12-1:00 p.m.)

Suncor Boys & Girls Club (12-12:30 p.m.)

Para mas informacion, visite kidsfoodfinder.org