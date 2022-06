Dos hombres se declaran culpables por explosión de bomba casera en hotel de San Diego

(NOTICIAS YA).-Dos hombres se declaran culpables de colocar y detonar una bomba casera dentro de un hotel de Kearny Mesa a principios de año.

Grover Preston Everett, de 39 años, y Hans Jurgen Sarda, de 30, se declararon culpables este jueves de los cargos de posesión imprudente o maliciosa de un dispositivo destructivo. Se espera que los hombres sean sentenciados el próximo mes a dos años de prisión, que cumplirán en la cárcel del condado de San Diego.

El dispositivo se activó la mañana del 24 de febrero en el segundo piso del Four Points by Sheraton en Aero Drive, pero no causó heridas, según el Departamento de Policía de San Diego.

La fiscal de distrito adjunta, Christina Eastman, dijo que el dispositivo, un tubo roscado de acero que contenía cargas accionadas por pólvora, se colocó cerca de un par de máquinas expendedoras, donde se activó minutos después de que Everett y Sarda salieran del hotel.

La policía y los fiscales no han revelado un motivo sospechoso para el atentado.

El teniente del Departamento de Policía de San Diego, Adam Sharki, dijo que los consejos del público llevaron a los investigadores a los sospechosos, quienes fueron arrestados aproximadamente una semana después de la explosión.