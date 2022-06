Identifican a Policías asesinados en un suburbio de Los Ángeles

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de El Monte habría informado sobre el asesinato de dos elementos policiacos mientras investigaban un apuñalamiento en un motel que se ubicaba en un suburbio de Los Ángeles.

Fue a través de las redes sociales que la Policía de El Monte ofreció condolencias a los familiares de el Cabo Michael Paredes y el Oficial Joseph Santana quienes fueron asesinados a tiros en Siesta Inn Motel.

It is with heavy hearts that The City of El Monte & The El Monte Police Department announce the passing of Corporal Michael Paredes and Officer Joseph Santana. Corporal Paredes & Officer Santana were killed in the line of duty, while faithfully carrying out their sworn duties 🙏🏼 pic.twitter.com/wIzwjy6Iga

— El Monte PD (@elmontepolice) June 15, 2022