Instalan más cámaras en Zoológico de Amarillo tras aparicion de criatura

(NOTICIAS YA).-80 dispositivos Wyze Cam v3 fueron donados al Zoológico de Amarillo por la empresa Wyze, una compañía con sede en Seattle especializada en la fabricación de productos inteligentes para el hogar, como cámaras inalámbricas.

“Si la criatura no identificada reaparece en el Zoológico, una de las mejores cámaras de seguridad del país puede ayudar a resolver el misterio”, dijeron funcionarios de la ciudad el martes.

“Al igual que muchos en las redes sociales, vimos la imagen del objeto no identificado que estuvo recientemente cerca del parque… ¿Fue un extraterrestre? ¿Un animal? ¿Un humano con un disfraz? El mundo es curioso”, declaró Dave Crosby, cofundador y director de marketing de Wyze.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT

“Desafortunadamente, la cámara del zoológico de Amarillo no pudo proporcionar una imagen clara de la UAO. Nuestra misión en Wyze es asegurarnos de que, cuando regrese, todos obtengamos las respuestas que necesitamos. Por eso estamos enviando 80 de nuestras cámaras. La Wyze Cam v3 tiene visión nocturna en color, por lo que tenemos una idea clara de cuándo regresa el UAO y si regresa”, finalizó.

La Ciudad de Amarillo publicó la imagen de la criatura desconocida el 8 de junio.

“Esto era algo con lo que queríamos que nuestra comunidad se divirtiera: ayúdenos a identificar nuestra UAO”, dijo Michael Kashuba, Director de Parques y Recreación de la Ciudad de Amarillo.

We're in touch with the @CityofAmarillo and will be donating 80 Wyze Cam v3 cameras to help them find that unidentified creature caught at the Amarillo Zoo. https://t.co/GYNjE3Uw0g pic.twitter.com/b0p5Uf2LRf

— Wyze  (@WyzeCam) June 14, 2022