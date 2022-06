Líderes europeos se reúnen con Zelensky

(NOTICIAS YA).- Este jueves, cuatro líderes europeos se reunieron con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para entablar conversaciones como una muestra de unión con el lado ucraniano que está luchando para apaciguar al ejército ruso.

El primer ministro italiano Mario Draghi, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente rumano Klaus Iohannis fueron los encargados de conversar con Zelensky.

Los líderes de Italia, Alemania, Rumania y Francia tuvieron que hacer su llegada a la capital de Kyiv en tren, debido a que los aeropuertos civiles se encuentran cerrados por la invasión rusa a Ucrania, después de la llegada de los mandatarios europeos las sirenas antiaéreas sonaron.

El presidente de Francia compartió en su cuenta de twitter un mensaje en apoyo a Ucrania:

“Hasta que la paz vuelva a una Ucrania libre e independiente, continuaremos movilizando nuestros esfuerzos durante el tiempo que sea necesario. Apoyo humanitario, económico y militar para que los soldados ucranianos puedan mejorar la situación sobre el terreno frente a los ataques del ejército ruso”.

Las críticas del lado ucraniano se han dejado sentir para Macron, ya que han mencionado que es demasiado complaciente con Rusia porque ha mencionado que Ucrania debería plantearse dar territorio al gobierno ruso.

Scholz llegó en tren junto con Macron y Draghi, mientras que Iohannis arribó en un tren diferente.

Se tiene esperado que la próxima semana, los líderes de la Unión Europea (UE) tomen la decisión sobre la solicitud de Ucrania de convertirse en candidato para ser miembro de la UE.

La visita también sirvió para que los europeos visitaran Irpin, un suburbio de la capital donde se culpó al ejército ruso de hacer abusos generalizados durante los primeros días de guerra.

El presidente de Rumania junto con el canciller de Alemania transmitieron sus pensamientos de esta visita en sus cuentas de Twitter.

We are here together with President @ZelenskyyUa because we know it's our duty to act. It's our responsibility to keep this momentum & help our Ukrainian friends forge a new future. Focus on the need for peace, the reconstruction effort & the rebuilding of this country’s future. pic.twitter.com/yMJ5ZURs8W

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022