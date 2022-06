Ordena Joe Biden proteger a personas LGBTQ de las terapias de conversión

(NOTICIAS YA).-Una orden ejecutiva destinada a proteger los derechos de las personas LGBTQ en Estados Unidos para enfrentar a las leyes restrictivas de algunos estados conservadores, fue firmada por el presidente Joe Biden el miércoles.

La medida apunta directamente a la llamada terapia de conversión, una terapia desacreditada en la que los médicos afirman que pueden ajustar la identidad de género o la orientación sexual de una persona bajo un tratamiento, según explicó la Casa Blanca en un comunicado.

En una ceremonia celebrada en la Casa Blanca para con motivo del "Mes del Orgullo", Biden dijo que decidió tomar medidas para evitar lo que llamó “ataques de odio” por parte de los gobernadores republicanos y las legislaturas de todo el país.

También señaló que su Gobierno tomará medidas para abordar “las disparidades significativas” que enfrentan los jóvenes LGBTI, dependiendo del estado en el que vivan. Tal es el caso de Florida, donde el gobernador Ron DeSantis impulsó una medida, llamada por algunos la ley "Don´t say gay" (No digas gay), que prohíbe a los maestros hablar sobre identidad de género u orientación sexual.

“Mi Administración debe salvaguardar a los jóvenes LGBTI de prácticas peligrosas como la llamada ‘terapia de conversión’, una práctica desacreditada que según las investigaciones puede causar un daño significativo, incluso mayor tasas de pensamientos y comportamientos relacionados con el suicidio por parte de los jóvenes”, declaró Biden.

“Mi mensaje a todas las personas jóvenes: sean ustedes mismos. Quiero que sepan que todos nosotros los apoyamos”, afirmó.

